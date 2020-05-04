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В Приднестровье смягчают условия карантина: кого коснется нововведение

© Photo : Primăria orașului Orhei
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (982)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30119130/v-pridnestrove-smyagchayut-usloviya-karantina-kogo-kosnetsya-novovvedenie.html

Какие именно организации подпадают под новые меры, обсуждалось на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. С 5 мая в Приднестровье разрешат возобновление деятельности станций технического обслуживания и техосмотра транспортных средств, автомастерских, ателье, организаций, оказывающих услуги по пошиву и ремонту обуви. Такое решение принято на заседании Оперативного штаба при лидере Приднестровья Вадиме Красносельском.

"При этом предписывается безоговорочное и жестко контролируемое соблюдение карантинных требований безопасности", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Врач
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Речь идет о ношении сотрудниками защитных масок и перчаток, обязательной системной дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря, а также использовании средств индивидуальной защиты посетителями и клиентами.

Если ситуация с коронавирусом в ближайшие дни не усугубится, то к началу следующей недели можно будет рассчитывать на открытие локально расположенных торговых объектов (вне торговых центров и рынков), отметили в ведомстве.

Еще одна хорошая новость для приднестровцев: предоставлена возможность совершать частные велопрогулки. Послабление коснулось именно этого вида активного отдыха и спорта, так как он не предполагает любого рода контактирования и не требует использования общественного спортинвентаря.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (982)

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Теги:
карантин, Приднестровье


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