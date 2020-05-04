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Вспышка африканской чумы свиней

У кабанов в заповеднике "Pădurea Domnească" обнаружена опасная инфекция

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30119211/u-kabanov-v-zapovednike-p-durea-domneasc-obnaruzhena-opasnaya-infektsiya.html

В природном заказнике нашли десять туш диких кабанов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. На территории Республики Молдова зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

Лаборатория
© CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic
Новый очаг опасной болезни в Молдове: о чем предупреждают специалисты

В последнюю неделю апреля в районе природного заповедника "Pădurea Domnească", который расположен вдоль Прута, к западу от Глодянского и Фалештского районов, обнаружены десять туш кабанов. Взятые пробы подтвердили присутствие вируса африканской чумы свиней.

Кроме того, специалистами агентства подтверждены два случая бешенства - один у домашнего скота в районе Штефан-Водэ, второй - у собаки в Новоаненском районе.

В марте карантин из-за вспышки африканской чумы свиней был объявлен в селе Кухнешть Глодянского района. В феврале эпизоотический карантин был введен в одном из пригородов Хынчешт.

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Теги:
вирус АЧС


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