У кабанов в заповеднике "Pădurea Domnească" обнаружена опасная инфекция

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. На территории Республики Молдова зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

В последнюю неделю апреля в районе природного заповедника "Pădurea Domnească", который расположен вдоль Прута, к западу от Глодянского и Фалештского районов, обнаружены десять туш кабанов. Взятые пробы подтвердили присутствие вируса африканской чумы свиней.

Кроме того, специалистами агентства подтверждены два случая бешенства - один у домашнего скота в районе Штефан-Водэ, второй - у собаки в Новоаненском районе.

В марте карантин из-за вспышки африканской чумы свиней был объявлен в селе Кухнешть Глодянского района. В феврале эпизоотический карантин был введен в одном из пригородов Хынчешт.

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