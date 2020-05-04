Последний звонок в молдавских школах пройдет без торжественных линеек

Молдавские школьники будут учиться в дистанционном формате до 29 мая - именно тогда и завершится учебный год.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Торжественных линеек по случаю последнего звонка в молдавских школах не будет. Такое заявление сделал министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров в понедельник на брифинге.

По его словам, в сложившейся кризисной ситуации в министерстве решили, что приоритет - здоровье детей и исключение заражения учащихся коронавирусом.

"Традиционно в последний день учебного года учащиеся принимают участие в торжественной линейке. Ситуация вынуждает нас отменить организацию культурных мероприятий по случаю последнего звонка для всех классов. Очень жаль, что эту красивую традицию нельзя организовать, но это в интересах детей", - сказал Шаров.

По его словам, до 29 мая ученики 1-12 классов продолжат учиться онлайн. "Что касается общего образования, уроки продолжатся дистанционно. Расписание, утвержденное каждым образовательным учреждением для 1-12 классов, будет соблюдаться до 29 мая. Учебный процесс обеспечат согласно методологии продолжения дистанционного образования в условиях карантина", - сказал Шаров.

Министр отметил, что в понедельник намерен подписать указ, где будут обозначены все детали.

Что касается экзаменов на степень бакалавра, то решение по этому поводу объявят после 15 мая.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в Молдове лабораторно подтвержден 4 тысячи 121 случай инфицирования COVID-19. Общее число выздоровевших достигло тысячи 423 человек, скончавшихся - 128.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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