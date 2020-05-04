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Град

Более ста гектаров сельхозугодий в Молдове пострадало от проливных дождей

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30121210/bolee-sta-gektarov-selkhozugodiy-v-moldove-postradalo-ot-prolivnykh-dozhdey.html

Серьезный ущерб нанесен сельхозпроизводителям в Гагаузии, от грозовых ливней и града пострадали многие хозяйства.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Районные комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Молдовы ливневыми дождями, которые прошли по всей стране 2-3 мая. По предварительным оценкам, пострадали более ста гектаров, засеянных сельхозкультурами, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Вид на Кишинев с высоты птичьего полета
© Sputnik / Yana Zaharova
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Так, в селе Филипень Леовского района градом было уничтожено 15 гектаров овощей и 9 гектаров люцерны.

Еще более серьезный ущерб был нанесен аграрному комплексу в Гагаузии. В Комрате от дождя с градом пострадали сады на территории 72 гектара.

В селе Инешть Теленештского района были практически уничтожены посевы нескольких хозяйств, возделывающих подсолнух и кукурузу.

Ранее сообщалось, что в селе Мирное Тараклийского района от дождя с градом пострадали два гектара садов.

Пострадали и объекты инфраструктуры. На трассе Бельцы-Сэрэтень из-за обильных осадков была разрушена часть дороги. Поврежден мост на участке трассы Р-14 возле села Бэнешть Теленештского района.

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Теги:
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