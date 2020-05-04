Транспорт для пригородов, штрафы за мусор, борьба с амброзией: меры примэрии

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. В понедельник состоялось очередное еженедельное онлайн-заседание столичных муниципальных служб кишиневской примэрии (мэрии), где обсуждалась работа муниципальных предприятий и проблемы,которые требуют безотлагательного решения.

Нехватка транспорта в столице и пригородах и закупка автобусов

С понедельника, 4 мая, многие бюджетники возвратились на работу, что стало проблемой и для жителей муниципия Кишинев, и для муниципальных служб. Одним из наиболее острых вопросов, с которыми столкнулись граждане, стала нехватка транспорта в некоторых районах и пригородах города.

Несмотря на то, что в Кишиневе на рейс вышел 321 троллейбус, 104 автобуса и несколько микроавтобусов маршрута №169, на остановках на улице Николае Костин в Кишиневе, а также в районе Скиноаса, Будештах, Тогатине, Думбраве и Дурлештах в ожидании транспорта собралось много пассажиров из-за недостаточно количества транспортных единиц.

По словам столичного градоначальника Иона Чебана, такая неприятная ситуация сложилась потому, что вопрос о необходимости покупки 100 новых автобусов для муниципия был отклонен на одном из заседаний столичного муниципального совета.

"Если бы предложение было одобрено, то первые новые автобусы могли быть собраны и выйти на линию уже в июне, при этом приоритет был бы у пригородных населенных пунктов. Я попросил ответственных определить части города, где люди остались без транспорта, чтобы разработать решения проблемы", - заявил Чебан.

Он также уточнил, что примэрия ждет предложений со стороны муниципальных советников касательно закупки автобусов для Кишинева. По словам генпримара, люди не должны страдать из-за того, что некоторые местные народные избранники занимаются политикой.

Также в ближайшее время планируется усовершенствование проекта электронной оплаты в общественном транспорте и создание выделенных полос для общественного транспорта. Кроме того, сейчас разрабатывается проект по эффективному управлению дорожным движением в столице.

Поддержка социально уязвимых граждан и детей

Градоначальник призвал ответственных лиц из всех управлений и муниципальных предприятий немедленно реагировать и оказывать помощь гражданам, оказавшимся в трудном положении, и не экономить на расходных материалах и экипировке для врачей. Те, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с COVID-19, могут обращаться по номерам Зеленой линии главного управления здравоохранения и соцпомощи 0800 00080, 0800 00090 и 022 27-27-14.

Также исполняющая обязанности главы муниципального Управления по защите прав ребенка Лучия Качук сообщила, что вскоре на утверждение столичного муниципального совета будет представлена стратегия развития защиты прав детей.

Как уточнили на заседании, для родителей, которые должны решать вопрос определения детей в детсады и школы, подготовленная онлайн-платформа egradinita.md работает стабильно, а сайт escoala.md подготовят для того, чтобы родители могли записать своих детей в первый класс.

Дезинфекция и штрафы за мусор

Ион Чебан указал на необходимость проводить тщательную и более частую уборку и дезинфекцию в Кишиневе после того, как власти разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе в группах не более чем из 3 человек.

"Чисто должно быть не только на главных улицах, но и во дворах домов", - подчеркнул примар.

Вице-примар Кишинева Илие Чебан сообщил, что на этой неделе будет представлен регламент об увеличении штрафов за выброс мусора в неположенных местах.

"Первый этап был завершен на прошлой неделе. После общественных консультаций этот проект будет вынесен на обсуждение Муниципального совета Кишинева", – сказал Илие Чебан.

Создание карты борьбы с амброзией

Генпримар Кишинева потребовал от руководителя муниципального предприятия "Ассоциация зеленого хозяйства" Сергея Карпа и преторов секторов определить зоны, где распространена амброзия до того, как она начнет цвести. Он поручил создать карту зон произрастания амброзии с подробной информацией, разработать план действий для ее уничтожения и определить необходимые для этого финансовых ресурсов.

Он отметил, что экономические агенты и физические лица должны позаботиться об уничтожении амброзии на своих участках, так как многие горожане жалуются на проблемы со здоровьем из-за амброзии, поэтому активно избавляться от нее уже сейчас.

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