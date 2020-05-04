Учебный год на исходе: что будет с экзаменами и зачислением в первый класс

Все о том, как завершится текущий учебный год для учащихся школ и лицеев, когда возобновится работа детских садов, и что ждет выпускников.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. В условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа все учебные учреждения Молдовы перешли на дистанционное обучение. О том, как завершится учебный год, как будут высчитываться оценки, как быть с учебниками, и что ждет выпускников лицеев и школ, читайте в обзоре Sputnik.

Оценки и новые факультативы

До 29 мая ученики 1-12 классов продолжат учиться онлайн. "В начале нового учебного года планируется проанализировать каждый предмет для всех классов, в какой степени был выполнен куррикулум за период март-май 2020 года. Будет установлен период для актуализации и закреплению того, что было выучено в предыдущем классе", - отметил министр.

Что касается промежуточных тестирований (tezele trimestriale), то, как отметил министр, в этом году их сдавать будут.

"Средний балл будет включать минимум две отметки. Средняя годовая оценка будет вычисляется для всех учеников. Учащиеся будут приниматься в следующем году на основе результатов, полученных в первом семестре и результатах второго с минимум двумя оценками, включая период дистанционного обучения", - сказал Шаров.

Он отметил, что набор в 10 классы будет проходить в сроки и условия, установленные министерством дополнительно.

По его словам, в этом году министерство предлагает новые предметы для факультативов для лицейских классов. В число этих дисциплин входят: "Автовождение: поведение и безопасность", "Гид по Республике Молдова", профессии в области IT "Разработчик программ", "Графический дизайнер", "Искусственный интеллект", "Введение в безопасность", "Волонтер для образования".

Как быть с учебниками?

Как отметил глава Минобразования, учащиеся 1-8, а также 10-11 могут вернуть учебники в установленные администрацией образовательного учреждения условиях согласно санитарно-эпидемиологическим нормам на период пандемии".

"Разрешается возврат учебников в начале следующего учебного года. Учащиеся выпускных классов, а также ученики, которые переводятся в другие образовательные учреждения должны сдать учебники в день получения документов об образовании", - пояснил министр.

Экзамены на степень бакалавра

Что касается выпускных тестирований на степень бакалавра, то решение будет объявлено 15 мая.

"Министерство ответственно и примет самое правильное решение, чтобы и в этот непростой год дети смогли окончить лицей и получить признанный на международном уровне диплом, свободно выбрать место для обучения в стране или за границей", - отметил глава Минобразования.

По его словам, "министерство анализирует ситуацию с пандемическим кризисом и меры, предпринимаемые европейскими странами относительно проведения экзаменов и поступления в вузы". В четверг, 7 мая, Шаров намерен принять участие в конференции министров образования стран-членов Глобального партнерства по образованию.

"До 15 мая направим премьеру Иону Кику возможные сценарии, чтобы представить итоговый вариант в сроки, указанные ранее", - добавил глава Минобразования.

Когда возобновят работу детские сады?

По словам министра, решение о возобновлении работы детских садов принимается несколькими структурами: Минздравом, местными властями, Нацагентством общественного здоровья и другими структурами.

"С учетом развития ситуации с пандемией и исключения ряда ограничений образовательная система будет солидарна со всеми областями социальной жизни и предпримет необходимые меры по обеспечению семей нужной деятельностью – воспитанию детей", - отметил Шаров.

Зачисление в первый класс

Вопрос зачисления детей в первый класс. Этот аспект неоднократно поднимался руководством Минобразования. Все дети зачисляются в первый класс согласно положениям Кодекса об образовании. Расписание зачисления в школу:

первый этап – с 21 мая по 19 июня;

второй этап – с 22 июня по 31 июля.

"Образовательные учреждения должны обеспечить возможность подать заявление как онлайн, так и непосредственно на месте… На этапе записи ребенка в школу не обязательно предоставление медицинской справки. При подаче заявления родители подпишут расписку, согласно которой они берут ответственность предоставить справку до начала учебного года", - добавил Шаров.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в Молдове лабораторно подтвержден 4 тысячи 121 случай инфицирования COVID-19. Общее число выздоровевших достигло тысячи 423 человек, скончавшихся - 128.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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