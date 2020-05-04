В Молдове лабораторно подтверждено 127 новых случаев инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Еще 127 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэавяну на брифинге в понедельник.

"После обработки 696 теста подтвердились 127 случаев инфекции COVID-19", — заявила министр.

Во всех 127 эпизодах речь идет о передачи вируса на местном уровне. В Кишиневе выявили 39 случаев, Бельцах – 10, Кагуле – 5, Дубоссарах – 4, Единцах, Фалештах, Унгенах – по 3, Калараше, Комрате, Резине, Страшенах – по 2, Новых Аненах, Каушанах, Чадыр-Лунге, Криулянах, Дрокии, Флорештах, Рышканах, Сынджерей, Шолданештах, Теленештах - по 1, а в Приднестровском регионе – 42.

"Зарегистрирована вспышка в муниципальной клинической больнице "Святой Троицы" – 11 случаев инфицирования медицинскими работниками. Речь идет об отделении неврологии. Эта больница не ориентирована на лечение инфицированных COVID-19. Работа этого отделения не будет приостановлено, потому что происходит смена медработников", - сказала министр.

Всего к настоящему моменту в стране лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 2 тысячи 693 - активные. Общее число выздоровевших достигло тысячи 423 человек, а скончавшихся - 128.

Врач назвал самый первый симптом коронавируса>>>

Глава правительства Ион Кику сообщил, что на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник, 5 мая, планируется обсудить возможность снятия карантина с некоторых из восьми населенных пунктов, где был введен подобный режим. Однако прежде выскажутся врачи, которые и вынесут окончательный вердикт по этому вопросу.

Кроме того, также во вторник власти ждут выводы специалистов о возможности разрешить, начиная со следующего воскресенья, проведение церковных служб на открытом воздухе с сохранением всех санитарно-эпидемиологических норм, в том числе социальной дистанции. "В зависимости от решения специалистов в области медицины завтра утром, Комиссия по чрезвычайным ситуация после обеда может разрешить эту деятельность", - добавил Кику.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova