Члены Коституционного суда Молдовы обратились в Генпрокуратуру

Конституционный суд попросил Генеральную прокуратуру принять все необходимые юридические меры с точки зрения уголовного и / или административного правонарушения по поданному инстанцией запросу.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Члены Конституционного суда (КС) Молдовы обратились в Генеральную прокуратуру страны с запросом в связи с заявлениями некоторых публичных лиц и предполагаемыми случаями слежки и запугивании некоторых судей инстанции.

"Пленум Конституционного суда обратился в Генеральную прокуратуру в связи с заявлениями в прессе некоторых публичных лиц и предполагаемыми случаями слежки и запугивании некоторых судей Суда", - сказано в сообщении КС.

Члены Конституционного суда "попросили Генеральную прокуратуру принять все необходимые юридические меры с точки зрения уголовного и / или административного правонарушения".

В состав КС входят шесть судей: двое назначаются парламентом, двое – правительством, остальные – Высшим советом магистратуры. Конституционный суд полностью независим от любых других ветвей власти.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova