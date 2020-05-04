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Здание Конституционного суда Молдовы

Члены Коституционного суда Молдовы обратились в Генпрокуратуру

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30124360/chleny-costitutsionnogo-suda-moldova-obratilis-genprokuratura.html

Конституционный суд попросил Генеральную прокуратуру принять все необходимые юридические меры с точки зрения уголовного и / или административного правонарушения по поданному инстанцией запросу.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Члены Конституционного суда (КС) Молдовы обратились в Генеральную прокуратуру страны с запросом в связи с заявлениями некоторых публичных лиц и предполагаемыми случаями слежки и запугивании некоторых судей инстанции.

"Пленум Конституционного суда обратился в Генеральную прокуратуру в связи с заявлениями в прессе некоторых публичных лиц и предполагаемыми случаями слежки и запугивании некоторых судей Суда", - сказано в сообщении КС.

Члены Конституционного суда "попросили Генеральную прокуратуру принять все необходимые юридические меры с точки зрения уголовного и / или административного правонарушения".

В состав КС входят шесть судей: двое назначаются парламентом, двое – правительством, остальные – Высшим советом магистратуры. Конституционный суд полностью независим от любых других ветвей власти.

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