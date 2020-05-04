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Стал известен план пребывания представителей ВОЗ в Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (988)
10610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30125019/stal-izvesten-plan-prebyvaniya-predstaviteley-voz-v-pridnestrove.html

Программу визита делегации озвучили в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. В Приднестровье во вторник, 6 мая, прибудет делегация Всемирной организации здравоохранения. Представители ВОЗ дадут оценку антикоронавирусной деятельности в Приднестровье.

"Разработана дневная программа. Она начнется с посещения Кризисного центра, затем мы проведем круглый стол. После сотрудники ВОЗ на выбор посетят наши лечебные учреждения", - сообщили руководитель Оперативного штаба Руслан Мова.

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По его словам, приднестровская сторона рассчитывает на конструктив.

"Конечно, ели будет критика – это замечательно. Я уверен, нас есть за что критиковать. Если в этом будет здравый смысл, мы с коллегами обязательно сделаем все, чтобы те критичные моменты, которые будут рассматриваться, были устранены", - заверил он.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (988)

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Теги:
делегация, ВОЗ, ВОЗ, Приднестрровье


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