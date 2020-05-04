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Минздрав Молдовы

Минздрав Молдовы подтвердил смерть еще 4 пациентов с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (985)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30125190/minzdrav-moldova-podtverdil-smert-esche-4-patsientov-covid-19.html

Общее число летальных исходов пациентов, у которых подтвердился коронавирус нового типа, достигло 132 человек.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. К вечеру понедельника, 4 мая, в Молдове зарегистрированы еще четыре смерти пациентов, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Врач
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
В Молдове лабораторно подтверждено 127 новых случаев инфицирования COVID-19

Так, подтвердилась информация о смерти 77-летнего мужчины из Глодянского района. Его госпитализировали в Бельцкую клиническую больницу 27 апреля. У него были следующие сопутствующие заболевания сахарный диабет второго типа, ожирение и высокое артериальное давление.

Также в понедельник скончался 80-летний житель Бельц. Его госпитализировали в местную больницу 22 апреля. Пациент страдал сопутствующими недугами – стенокардия, отек легких и дисциркуляторной энцефалопатией.

Минздрав также сообщил о смерти 46-летнего мужчины из Чадыр-Лунги и 65-летней женщины из Кишинева. У этих пациентов также были другие хронические заболевания.

Таким образом общее число летальных исходов составляет 132.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Всего к настоящему моменту в стране лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 2 тысячи 693 - активные. Общее число выздоровевших достигло тысячи 423 человек,.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (985)

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