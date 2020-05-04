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Ион Кику

Кику: в Молдове в период COVID-19 уровень преступности упал на 16%

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30125880/premier-moldova-period-covi-19-uroven-prestupnosti-upal-na-16.html

По некоторым категориям правонарушений отмечен рост, но в целом число преступлений существенно снизилось, считает премьер.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. На 16% снизилось общее число преступлений в Молдове за время действия чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Об этом заявил премьер страны Ион Кику в понедельник по итогам заседания единого командного центра по чрезвычайному положению.

"Обсудили криминогенную ситуацию в стране в течение этого периода пандемии. Зарегистрировано существенное снижение этой статистики. Конечно, не по всему, по некоторым категориям преступлений отмечен рост, но в целом спад составил 16% всех случаев. МВД и полиция контролирует ситуацию", - сказал Кику.

Конституционный суд РМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, на заседании обсудили и ситуацию с коронавирусом за последние 72 часа. "В МВД сообщили, что гражданами в большинстве своем соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы, люди следуют правилам. За это время были выявлены случаи скопления людей в парках и других местах. Но в большинство своем требования властей обсуждаются.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Всего к настоящему моменту в стране лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 2 тысячи 693 - активные. Общее число выздоровевших достигло тысячи 423 человек, скончавшихся - 132.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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