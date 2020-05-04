Президент Молдовы дал старт флешмобу #БессмертныйПолк в социальных сетях

По мнению главы республики, это символический жест, вносящий, однако, свой вклад в сохранение живой памяти о настоящих героях, пожертвовавших собой ради мирного неба.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон дал старту флешмобу #БессмертныйПолк в социальных сетях, опубликовав фотографии своих родственников, прошедших через Великую Отечественную войну.

"День Победы – один из важнейших праздников для Республики Молдова. К сожалению, из-за пандемии мы не сможем провести все запланированные по этому случаю мероприятия. В особенности я имею в виду Марш Победы "Бессмертный полк", который переносится на 24 августа", - отметил Додон.

Президент предложил провести в социальных сетях флешмоб #БессмертныйПолк, который предполагает размещение фотографий родных и соотечественников, прошедших Великую Отечественную войну. Снимки, как отметил Додон, следует сопроводить кратким описанием подвигов родственников.

По мнению главы республики, это символический жест, вносящий свой вклад в сохранение живой памяти о настоящих героях, пожертвовавших собой ради мирного неба.

"Первый человек, о котором я хочу рассказать, - это Георге Додон, брат нашего деда со стороны отца, уроженец села Садова. Воевал на фронте и погиб в 1944 году в Польше, во время бомбардировки", - поделился президент.

Также он отметил Александра Додона, родившегося в 1894 году в Садова. Он, как пояснил глава республики, храбро сражался в боях против фашистских захватчиков, был награжден многими наградами, в том числе Орденом Красной звезды, Орденом Красного знамени, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и другими.

Проект Sputnik: "Троллейбус Победы" вышел на улицы Кишинева>>>

"Горжусь тем, что наша страна приняла самое непосредственное участие в достижении Великой Победы, благодаря которой мы сегодня радуемся мирному небу над нами. Искренняя благодарность ныне здравствующим ветеранам, которым мы желаем крепкого здоровья и счастья в кругу близких. Мы помним! Мы гордимся! Вечная память героям!", - заключил Додон.

В День Победы, 9 мая, в Кишиневе пройдет официальная церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе воинской славы "Вечность". В мероприятия примет участие руководство страны. С прошлой недели власти начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной с наступающей годовщиной Великой Победы.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

Как ранее заявлял президент, к настоящему момент в республики остались в живых порядка 400 ветеранов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova