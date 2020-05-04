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Георгиевская ленточка

Президент Молдовы дал старт флешмобу #БессмертныйПолк в социальных сетях

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (173)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30126259/prezident-moldova-dal-start-fleshmobu-bessmertnyy-polk-v-sotsialnykh-setyakh.html

По мнению главы республики, это символический жест, вносящий, однако, свой вклад в сохранение живой памяти о настоящих героях, пожертвовавших собой ради мирного неба.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон дал старту флешмобу #БессмертныйПолк в социальных сетях, опубликовав фотографии своих родственников, прошедших через Великую Отечественную войну.

"День Победы – один из важнейших праздников для Республики Молдова. К сожалению, из-за пандемии мы не сможем провести все запланированные по этому случаю мероприятия. В особенности я имею в виду Марш Победы "Бессмертный полк", который переносится на 24 августа", - отметил Додон.

Президент предложил провести в социальных сетях флешмоб #БессмертныйПолк, который предполагает размещение фотографий родных и соотечественников, прошедших Великую Отечественную войну. Снимки, как отметил Додон, следует сопроводить кратким описанием подвигов родственников.

Мемориал Вечность
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По мнению главы республики, это символический жест, вносящий свой вклад в сохранение живой памяти о настоящих героях, пожертвовавших собой ради мирного неба.

"Первый человек, о котором я хочу рассказать, - это Георге Додон, брат нашего деда со стороны отца, уроженец села Садова. Воевал на фронте и погиб в 1944 году в Польше, во время бомбардировки", - поделился президент.

Также он отметил Александра Додона, родившегося в 1894 году в Садова. Он, как пояснил глава республики, храбро сражался в боях против фашистских захватчиков, был награжден многими наградами, в том числе Орденом Красной звезды, Орденом Красного знамени, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и другими.

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"Горжусь тем, что наша страна приняла самое непосредственное участие в достижении Великой Победы, благодаря которой мы сегодня радуемся мирному небу над нами. Искренняя благодарность ныне здравствующим ветеранам, которым мы желаем крепкого здоровья и счастья в кругу близких. Мы помним! Мы гордимся! Вечная память героям!", - заключил Додон.

В День Победы, 9 мая, в Кишиневе пройдет официальная церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе воинской славы "Вечность". В мероприятия примет участие руководство страны. С прошлой недели власти начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной с наступающей годовщиной Великой Победы.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

Как ранее заявлял президент, к настоящему момент в республики остались в живых порядка 400 ветеранов.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (173)

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