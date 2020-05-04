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Пожилая женщина. Архивное фото

Важно для получателей пенсий и соцпособий: что нужно знать

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (988)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30126804/vazhno-dlya-poluchateley-pensiy-sotsposobiy-chto-nuzhno-znat.html

Глава министерства здравоохранения, труда и соцзащиты рассказала, как будут получать в мае пенсию и соцвыплаты граждане, которые выходят в категорию риска в условиях чрезвычайного положения с COVID-19.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. В мае сотрудники ГП "Почта Молдова" будут приносить на дом пенсию и социальные пособия гражданам, которые не получают эти выплаты на банковскую карту. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думрэвяну в понедельник на брифинге.

"Мы находимся в период выплаты пенсий и пособий для людей в возрасте и лиц с ограниченными возможностями, которые входят в группу риска. Как и для апреля, так и для мая предусмотрена выдача социальных выплат на дому сотрудниками "Почта Молдовы", - сказала министр.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику: власти не намерены продлевать режим чрезвычайного положения
Она призвала граждан, которые получают выплаты в отделениях почты, оставаться дома, чтобы исключить риски заражения коронавирусом нового типа.

По ее словам, в стране к настоящему моменту насчитывается 690 тысяч 948 получателей социальный выплат, из которых 64% пенсия выдается в отделениях ГП "Почта Молдовы".

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Всего к настоящему моменту в стране лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 2 тысячи 693 - активные. Общее число выздоровевших достигло тысячи 423 человек, скончавшихся - 132.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (988)

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