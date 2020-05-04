Думбрэвяну: мы должны научиться жить с COVID-19

Глава Минздрава рассказала в эксклюзивном комментарии Sputnik почему в стране хоть и продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом, власти приняли решение о возобновлении деятельности ряда предприятий и экономических агентов.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. С 4 мая в Молдове возобновлена деятельность еще ряда предприятий, а бюджетники вернулись к работе, правда в специальном режиме. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в экслюзивном комментарии радиостудии Spuntik Молдова рассказала, почему власти решили снять некоторые ограничения, несмотря на то, что в стране продолжат выявлять новые случаи инфицирования коронавирусом нового типа.

По словам главы Минздрава, речь идет не о послаблении ограничений, а проведена поэтапная адаптация этих мер.

"Ни в коем случае это не возвращение к нормальному ритму жизни, к которому мы привыкли до пандемической ситуации в Молдове. Что касается возвращения бюджетников, то это тоже произошло не спонтанно", - сказала министр.

По ее словам, определены конкретные меры, которые предстоит выполнять как работодателю, так и сотрудникам. "Это гибкий режим работы, мы начинаем деятельность в 07.30 и заканчиваем рабочий день в 16.00. Это рекомендация для бюджетных служащих. Сокращение обеденного перерыва, работодателем проводится "сортировка" (персонала), а сотрудники соблюдать меры безопасности. Кабинеты не должны быть переполнены", - пояснила собеседница.

Как отметила глава Минздрава, если есть возможность, то стоит придерживаться дистанционного режима работы.

"Это важные меры с точки зрения общественного здравоохранения. И они сохранятся довольно долго. Мы должны научиться жить в условиях этой инфекции COVID-19, - отметила Думбэвяну.

По ее словам, каждая мера будет рассматриваться и приниматься отдельности в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего к настоящему моменту в стране лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 2 тысячи 693 - активные. Общее число выздоровевших достигло тысячи 423 человек, скончавшихся - 132.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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