Какова ситуация по COVID-19 в тюрьмах Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik. К настоящему моменту в учреждениях закрытого типа Приднестровья нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса Руслан Мова.

"Да, болеют заключенные – это 10-15 человек на все пенитенциарные учреждения Приднестровья. У них обычные простудные сезонные заболевания", - отметил он.

По его словам, Оперативный штаб выделил большое количество экспресс-тестов для лиц, находящихся в местах лишения свободы, и персонала, который обслуживает их. Мова также пообещал, что после окончания экспресс-тестирования вся информация будет доведена до сведения населения.

"Если у неправительственных организаций есть опасения, я бы рекомендовал им направить официальный запрос, на который мы обязательно в течение суток официально предоставим информацию. Честно и правдиво", - подчеркнул он.

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