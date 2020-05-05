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Самолет.

МИДЕИ опубликовало уточненное расписание чартеров в Молдову на две недели мая

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200505/30126889/midei-opublikovalo-utochnennoe-raspisanie-charterov-v-moldovu-na-dve-nedeli-maya.html

В ближайшее время граждане Молдовы вернутся на родину из Франции, Великобритании, Италии и Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало уточненный список чартерных рейсов, которые будут организованы в течение двух недель, с 5 по 17 мая, для тысячи 670 граждан граждан Молдовы, возвращающихся из-за рубежа. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Кишинев состоялся в понедельник, 4 мая.

А до 17 мая запланированы вылеты из Москвы, Лондона, Парижа, Вероны и Милана.

Чартерные рейсы 5-17 мая
© Sputnik / Moldova
Расписание чартерных рейсов с 5 по 17 мая.

МИДЕИ призывает сограждан возвращаться на родину только утвержденными рейсами и получать информацию о чартерах только из официальных источников, в частности, на веб-странице Органа гражданской авиации, посольства или консульства Республики Молдова в конкретной стране.

В соответствии с процедурой, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, билеты на эти рейсы смогут приобрести только граждане Молдовы, заполнившие анкеты и предварительно зарегистрированные в листах ожидания дипломатических представительств или консульских учреждений.

Самолет.
© Sputnik / Alexey Malgavko
Стюардесса чартерного рейса: атмосфера во время полетов напряженная
В списки пассажиров первыми включают студентов, лиц, проходящих лечение, а также граждан, находящихся в сложной ситуации.

В Кишиневском международном аэропорту ранее зарегистрировано прибытие 413 граждан Молдовы двумя чартерными рейсами из Польши и Великобритании.

Памятка для граждан Молдовы за рубежом, желающих чартером вернуться домой>>>

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