МИДЕИ опубликовало уточненное расписание чартеров в Молдову на две недели мая

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало уточненный список чартерных рейсов, которые будут организованы в течение двух недель, с 5 по 17 мая, для тысячи 670 граждан граждан Молдовы, возвращающихся из-за рубежа. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Кишинев состоялся в понедельник, 4 мая.
А до 17 мая запланированы вылеты из Москвы, Лондона, Парижа, Вероны и Милана.
МИДЕИ призывает сограждан возвращаться на родину только утвержденными рейсами и получать информацию о чартерах только из официальных источников, в частности, на веб-странице Органа гражданской авиации, посольства или консульства Республики Молдова в конкретной стране.
В соответствии с процедурой, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, билеты на эти рейсы смогут приобрести только граждане Молдовы, заполнившие анкеты и предварительно зарегистрированные в листах ожидания дипломатических представительств или консульских учреждений.
В Кишиневском международном аэропорту ранее зарегистрировано прибытие 413 граждан Молдовы двумя чартерными рейсами из Польши и Великобритании.
Памятка для граждан Молдовы за рубежом, желающих чартером вернуться домой>>>
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