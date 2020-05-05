В Молдове число излечившихся от коронавируса превысило полторы тысячи

Количество пациентов, которые выздоровели и были выписаны из больниц, увеличилось до тысячи 544 человек.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. К утру вторника в Молдове лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, в том числе 531 - в Приднестровье. Таковы обновленные данные министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

В целом из общего числа находящихся в больницах страны пациентов у 227 человек тяжелое состояние (из них 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), у 520 - средней степени тяжести, у остальных госпитализированных - удовлетворительное состояние.

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На сегодняшний день подтверждено тысяча 55 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 256 - врачи, 381 - медсестеры и медбратья, 60 - фельдшеры, 1 парамедик, 17 - фармацевты, 340 сотрудников вспомогательного персонала. Из них 352 медработника уже вылечились.

"Из больниц за сутки выписан 121 пациент. Общее число выздоровевших достигло тысячи 544 человек", - отметили в Минздраве.

В то же время в Молдове зарегистрировано 133 летальных исхода граждан, у которых ранее диагностировали наличие коронавирусной инфекции.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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