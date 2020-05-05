Чебан: публичная дискуссия по уличной торговле в Кишиневе пройдет онлайн

Генеральный примар Кишинева объявил, что во вторник пройдут общественные консультации по важному для столицы документу.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Проект концепции уличной торговли на территории Кишинева будет обсуждаться 5 мая публично, в режиме онлайн. Об этом сообщил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

По его словам, новый документ призван ввести в действие уже разработанную правовую базу и нормативно-правовые акты, которые до сих пор, фактически, не применялись в практической деятельности примэрии.

Цель документа состоит в том, чтобы систематизировать правила торговли на улицах Кишинева, стимулировать развитие предпринимательства, развивать добросовестную конкуренцию.

"Люди много лет ждали прозрачности в мэрии Кишинева, и это то, что мы намерены делать", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Мэр столицы добавил, что в ближайшее время местная администрация предложит для публичного обсуждения другие стратегические концепции, которые необходимы, чтобы модернизировать и развивать Кишинев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova