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Примэрия Кишинева

Чебан: публичная дискуссия по уличной торговле в Кишиневе пройдет онлайн

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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11420
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200505/30130379/ceban-publichnaya-diskussiya-po-ulichnoy-torgovle-v-kishineve-proydet-online.html

Генеральный примар Кишинева объявил, что во вторник пройдут общественные консультации по важному для столицы документу.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Проект концепции уличной торговли на территории Кишинева будет обсуждаться 5 мая публично, в режиме онлайн. Об этом сообщил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Пешеходы в маске переходят дорогу в Кишиневе
© Photo : Miroslav Rotari.
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По его словам, новый документ призван ввести в действие уже разработанную правовую базу и нормативно-правовые акты, которые до сих пор, фактически, не применялись в практической деятельности примэрии.

Цель документа состоит в том, чтобы систематизировать правила торговли на улицах Кишинева, стимулировать развитие предпринимательства, развивать добросовестную конкуренцию.

"Люди много лет ждали прозрачности в мэрии Кишинева, и это то, что мы намерены делать", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Мэр столицы добавил, что в ближайшее время местная администрация предложит для публичного обсуждения другие стратегические концепции, которые необходимы, чтобы модернизировать и развивать Кишинев.

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Теги:
примэрия Кишинева


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