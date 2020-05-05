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Экипаж SMURD

Вертолет SMURD доставил пациентку из Кагула в Кишинев

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200505/30130702/vertolet-smurd-dostavil-patsienta-iz-kagula-v-kishinev.html

Врачи находились рядом с пациенткой во время перелета в молдавскую столицу. Медики наблюдали за состоянием пострадавшей, чтобы не допустить осложнений.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik.  Во вторник в Кагуле молдавские медики при помощи румынских коллег оказали помощь 68-летней пациентке, сломавшей бедро.

SMURD
© Facebook / Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI
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Было принято решение доставить женщину в Кишиневе на вертолете SMURD. 

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны.   

Экипаж SMURD забрал пациентку из районной больницы Кагула и доставил ее в Кишинев в Институт скорой медицинской помощи.

Там пенсионерке окажут дальнейшую необходимую помощь.

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Румынские врачи наблюдали за состоянием пациентки во время перелета.

Напомним, что группа из девяти румынских медиков трудится в настоящее время в районной больнице Кагула.

Они выполняют свою задачу в отделении интенсивной терапии. Уже на протяжении двух недель врачи из соседней страны оказывают поддержку молдавским медикам, консультируя и занимаясь лечением пациентов на юге Молдовы.

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