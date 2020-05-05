В закрытых на карантин населенных пунктах сохранены патрули и блокпосты

На въездах в села, где были объявлены жесткие ограничительные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, по-прежнему действуют посты спасателей и полицейских.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. В населенных пунктах, закрытых на карантин из-за вспышки COVID-19, продолжают действовать постоянные посты полиции и спасателей, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

В целом в условиях карантина работают 16 сотрудников ГИЧС, которые несут службу совместно с полицейскими и служащими Национальной армии. На въездах в населенные пункты установлены 25 постоянных постов, а территории патрулируют 11 мобильных команд.

В понедельник премьер-министр Ион Кику заявил, что 15 мая в Молдове заканчивается режим чрезвычайного положения, и у властей республики нет намерения его продлевать.

Глава правительства отметил, что многие страны продолжают находиться в режиме чрезвычайного положения, но делают определенные послабления.

"Если будет новая вспышка, то властям придется вновь вводить серьезные меры", - заявил Кику.

Премьер призвал соблюдать все правила безопасности и профилактики COVID-19.

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