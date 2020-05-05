"Почта Молдовы" до 18 мая продолжит разносить по домам пенсии и пособия

Почтовое ведомство подтверждает, что социальные выплаты будут, как и в предыдущем месяце, доставляться на дом получателям.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. В условиях режима чрезвычайного положения, который сохраняется до 15 мая, сотрудники госпредприятия "Почта Молдовы" продолжают разносить по домам пенсии и пособия, сообщили в ГП.

"Почта Молдовы" обращается ко всем пенсионерам с призывом оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости", - сказано в сообщении.

Почтальоны, которые разносят пенсии, проинструктированы о правилах безопасности и оснащены всем необходимым, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19. На маршрутах сотрудников почты сопровождают полицейские.

В апреле "Почта Молдовы" обеспечила доставку на дом социальных выплат для 587 тысяч 510 получателей. В этом месяце разносить пенсии и пособия по домам будут до 18 мая.

Все почтовые отделения в стране продолжают работать в нормальном режиме, с 8.00 до 17.00.

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