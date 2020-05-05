Члены ВСМ высказались по запросу депутата о дисциплинарной проверке судей КС

На прошлой неделе депутат Василий Боля попросил Высший совет магистратуры рассмотреть возможность дисциплинарной проверки ряда членов КС, но в структуре за это дело не взялись, объяснив почему.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) отклонили запрос депутата-социалиста Василия Боля, который попросил рассмотреть возможность инициирования дисциплинарной проверки и отзыва мандата троих магистратов Конституционного суда (КС) Молдовы. Речь идет о Любе Шове, Николае Рошке и Домнике Маноле.

В ВСМ единогласно приняли решение передать обращение законодателя правительству и парламенту.

"Согласно статье 84 п.1 Кодекса конституционной юрисдикции, дисциплинарная проверка судьи КС может быть начата только на основе обращения в письменном виде структур, уполномоченных назначать членов Конституционного суда", - отметила член ВСМ Каролина Чугуряну-Михайлуца.

В состав КС входят шестеро судей: двое назначаются парламентом, двое – правительством, остальные – Высшим советом магистратуры. Конституционный суд полностью независим от любых других ветвей власти.

"Парламент, правительство или ВСМ, которые назначили того или иного человека на пост, вправе обратиться в письменном виде в КС о предполагаемом нарушении положений Закона о Конституционном суде и Кодекса конституционной юрисдикции", - отметила Чугуряну-Михайлуца.

Таким образом, по ее словам, соответствующее обращение в КС может подать только тот орган, который назначал судью. "Участие других структур существенно повлияет на независимость Конституционного суда. Поэтому Высший совет магистратуры может обратиться в КС по поводу предполагаемых нарушений только в отношении тех судей, которые были ею назначены", - пояснила Чугуряну-Михайлуца.

Она напомнила, что Домника Маноле стала судей КС по решению парламента, а Николай Рошка и Люба Шова делегированы правительством.

Исполняющий обязанности председателя ВСМ Луиза Гафтон отметила, что в связи с этим запрос депутата Василия Боля об инициировании процедуры дисциплинарной проверки в отношении ряда судей КС решено передать правительству и парламенту.

В своем обращении Боля отметил, что просил членов ВСМ "подтвердить дисциплинарные нарушения судей Конституционного суда Любы Шовы, Николая Рошки и Домники Маноле и начать дисциплинарные процедуры и санкционирование магистратов путем прекращения мандатов судей КС. Поводом для этого, как пояснил депутат, стало нарушение упомянутыми членами КС присяги "путем раскрытия тайны совещаний при избрании главы Конституционного суда и допущение вмешательства в деятельность инстанции".

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