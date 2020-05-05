Местные власти призвали жителей Молдовы остаться дома в храмовые праздники

В преддверии майских православных праздников в честь Святого Георгия и Святого Николая местные администрации обеспокоены возможным осложнением эпидемиологической ситуации.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Молдова вступает в сезон майских храмовых праздников, когда в десятках сел и городов отмечают память православных святых, особо почитаемых в нашей стране.

Праздник в честь Святого Георгия отмечается 6 мая, а 22 мая во многих населенных пунктах пройдут праздники в честь Святого Николая Чудотворца.

В этой ситуации местные власти выражают обеспокоенность возможным осложнением эпидемиологической ситуации и призывают жителей отказаться от массовых собраний и публичных праздничных мероприятий.

Например, в Сорокском районе в мае храмовые праздники отметят села Цепилова, Дэркэуць, Вэдень, Околина, Скинень, Скинений Ной, Шолкань и Волоаве. Примэрии некоторых сел напомнили населению, что несмотря на то, что срок действия чрезвычайного положения в Молдове истекает 15 мая, в стране продолжают действовать ограничения, связанные с необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Так, примэрия коммуны Околина обратилась к жителям села Цепилова с рекомендацией оставаться дома во время храмового праздника.

"Чтобы избежать серьезных штрафов, мы призываем вас соблюдать установленные нормы", - сообщает местная администрация.

Все массовые мероприятия в селе были отменены, а за соблюдением порядка будут следить сотрудники полиции.

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