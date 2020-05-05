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Игорь Волницкий

Волницкий: на судей КС не должен влиять политический фактор

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200505/30133171/volnitskiy-nyneshniy-ks-vovlechen-v-politicheskie-igry-i-eto-nekhorosho.html

Политический обозреватель считает, что судей Конституционного суда не следует втягивать в политические игры.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Политолог Игорь Волницкий прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова обращение судей Конституционного суда в Генпрокуратуру в связи с заявлениями некоторых публичных лиц и предполагаемыми случаями слежки и запугивания некоторых членов судебной инстанции.

Эксперт считает, что в настоящее время судьи КС защищены законом и не должны участвовать в ненужной полемике.

"Они не должны преследоваться, объявлять войну кому-либо. Их задача - делать свою работу. Их вообще не должен интересовать политический фактор и те волнения, которые возникают вокруг КС. Судьи защищены законом и, если они действуют согласно его букве, их поддержит общество", - подчеркнул Волницкий. 

Здание Конституционного суда Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Члены ВСМ высказались по запросу депутата о дисциплинарной проверке судей КС
Собеседник также отметил, что не понимает судей, у которых есть определенная квалификация, профессиональный опыт, но их все равно привлекают какие-то игры.

"У политиков всегда будет соблазн втянуть КС и судей в бесполезные споры, но судьи должны быть вне политики", - резюмировал Волницкий.

В состав КС входят шестеро судей: двое назначаются парламентом, двое – правительством, остальные – Высшим советом магистратуры.

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