Игорь Додон вручил Орден Республики ветерану Великой Отечественной

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы бились на фронтах в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Степановича Кушнира, которому в этом году исполняется 95 лет, с наступающим Днем Победы. Во время рабочей поездки в Фалешты глава государства вручил ветерану высшую государственную награду — Орден Республики.

Степан Кушнир был призван в Красную армию в 1943 году, служил в разведке. После войны работал в совхозе, в партийных организациях, на почте.

"В знак высокой оценки его вклада в великую Победу, трудовых достижений и в честь 75-летия Победы вручил Сергею Степановичу высшую награду Молдовы – Орден Республики", - написал Игорь Додон в Facebook.

В День Победы, 9 мая, в Кишиневе пройдет официальная церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе воинской славы "Вечность", в которой примет участие руководство страны. Массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы перенесены на август.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

Как ранее заявлял президент, к настоящему моменту в республики остались в живых около 400 ветеранов Великой Отечественной войны.

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