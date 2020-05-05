Стрельба на границе: молдавским пограничникам угрожал человек с пистолетом

Настоящий триллер с вооруженным противостоянием и переодеванием пытающихся скрыться нарушителей развернулся близ села Тудора на молдо-украинской границе.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Сотрудникам Пограничной полиции пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов при задержании двух мужчин, которые нарушили государственную границу в районе села Тудора Штефан-Водского района.

По сообщению ведомства, во время патрулирования мобильная группа пограничников обнаружила на Днестре моторную лодку, которая направлялась с территории Молдовы в сторону Украины. Когда двое мужчин, в возрасте 30 и 19 лет, вернулись на молдавский берег, сотрудники полиции начали их задержание, однако столкнулись с сопротивлением.

Нарушители попытались спрятаться в местном саду, в то время как их сообщник вышел из сада, держа в руке пистолет, и принялся угрожать пограничникам. Чтобы заставить агрессора бросить оружие, полицейским пришлось произвести три предупредительных выстрела.

Спрятавшиеся в доме 53-летнего местного жителя нарушители впоследствии пытались скрыться, переодевшись в другую одежду. После задержания они категорически отрицали свою вину.

В ходе операции никто не пострадал, дело расследуется полицией. Если вина нарушителей будет доказана, им грозит штраф до 750 условных единиц или лишение свободы на срок до двух лет.

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