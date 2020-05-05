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Врач в палате. Архивное фото

В Кишиневе сообщили о смерти гражданина Турции, у которого выявили COVID-19

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (999)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200505/30134195/chisinau-soobschili-o-smerti-grazhdanina-turkey-u-kotorogo-podtverdilsya-covid-19.html

Минздрав подтвердил еще один летальный исход пациента с коронавирусом - в Республиканской больнице скончался иностранный гражданин.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. В Молдове зарегистрирована еще одна смерть пациента, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция. Речь идет о гражданине Турции. Об этом сообщили во вторник в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

"Министерство сообщает о смерти 71-летнего гражданина Турции, у которого подтвердился COVID-19. У мужчины было разрешение на проживание в Кишиневе. Пациента госпитализировали 25 апреля в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии", - отметили в Минздраве.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове число излечившихся от коронавируса превысило полторы тысячи
В ведомстве сообщили, что у мужчины были сопутствующие заболевания.

"Посольству Турции в Молдове предстоит выполнить все процедуры по репатриации тела умершего", - добавили в Минздраве.

Таким образом общее число летальных исходов составляет 134.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в Молдове лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, в том числе 531 - в Приднестровье. Общее число выздоровевших достигло тысячи 544 человек.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (999)

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