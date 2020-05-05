В Молдове разрешат церковные службы с участием прихожан, но есть нюансы

Глава республики сообщил, что всегда поддерживал и будет поддерживать и продвигать традиции и православную веру, которая является основой Молдавской государственности.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что начиная с ближайших выходных, будут разрешены службы с участием прихожан во дворах церквей. До этого из-за ситуации с коронавирусом службы могли проводиться только в присутствии священнослужителей.

"Об этом, в частности, шла речь на встрече в Бельцах с Епископом Бельцким и Фалештским Маркелом. Мы обсудили разные вопросы, касающиеся поддержки Православной церкви в нашей стране", - рассказал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики сообщил, что всегда поддерживал и будет поддерживать и продвигать традиции и православную веру, которая является основой Молдавской государственности.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в Молдове лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, в том числе 531 - в Приднестровье. Общее число выздоровевших достигло 1544 человек, скончавшихся - 134.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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