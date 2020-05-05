19:59 05 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.67
Поиск
Кафедральный собор

В Молдове разрешат церковные службы с участием прихожан, но есть нюансы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1004)
225 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200505/30135591/vukhodnykh-moldova-razreshat-sluzhby-s-uchastiem-prikhozhan-no-est-nyuansy.html

Глава республики сообщил, что всегда поддерживал и будет поддерживать и продвигать традиции и православную веру, которая является основой Молдавской государственности.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что начиная с ближайших выходных, будут разрешены службы с участием прихожан во дворах церквей. До этого из-за ситуации с коронавирусом службы могли проводиться только в присутствии священнослужителей.

Распятие и свечи
© Sputnik / Тарас Литвиненко
Нарушили действующие запреты: в Молдове наказали двоих священников

"Об этом, в частности, шла речь на встрече в Бельцах с Епископом Бельцким и Фалештским Маркелом. Мы обсудили разные вопросы, касающиеся поддержки Православной церкви в нашей стране", - рассказал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики сообщил, что всегда поддерживал и будет поддерживать и продвигать традиции и православную веру, которая является основой Молдавской государственности.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в Молдове лабораторно подтверждены 4 тысячи 248 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, в том числе 531 - в Приднестровье. Общее число выздоровевших достигло 1544 человек, скончавшихся - 134.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1004)

По теме

Штраф или даже тюрьма: что грозит за призыв отказываться от теста на вирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве - фото
Грузия должна чтить героев - Нино Бурджанадзе присоединилась к Фронтовой перекличке
Нино Бурджанадзе о роли Грузии в Великой Отечественной
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться