В Молдове выявили 115 новых случаев заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Еще 115 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэавяну на брифинге во вторник.

"Сегодня подтвердились 115 новых случаев инфекции COVID-19", — заявила министр.

Во всех 115 эпизодах речь идет о передаче вируса на местном уровне. В Кишиневе выявили 69 случаев, Дубоссарах – 8, Фалештах, Криулянах – по 5, Кагуле, Бельцах – по 4, Яловенах – 3, Сенджерей, Дрокии – по 2, Теленештах, Калараше, Басарабяска – по 1, а в Приднестровском регионе – 10.

По ее словам, среди подтвержденных во вторник случаев вирус выявлен у 19 медработников, среди которых врачи - 4, медсестры – 10, вспомогательный персонал – 5. "Продолжается в интенсивном режиме тестирование работников сферы здравоохранения", - отметила министр.

Общее число случаев лабораторным путем подтвержденных случаев достигло в Республике Молдова 4 тысяч 363, из которых 2 тысячи 683 - активные.

Как заявила глава Минздрава, 227 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 28 подключены аппаратам искусственной вентиляции легких – их состояние крайне тяжелое.

Общее число выздоровевших достигло 1544 человек, а скончавшихся - 136.

По данным министерства, за сутки в страну въехали тысяча 367 человек, из них большая часть через границу с Румынией.

"Сегодня Национальное агентство общественного здоровья открыло лабораторию в Кагуле, так образом южная зона может проводить лабораторные тесты на COVID-19. Специалисты подготовлены. Важно, что лаборатория будет работать по всем протоколам и обеспечит оперативность обработки тестов", - добавила министр.

Глава Минздрава обратилась к согражданам с просьбой соблюдать рекомендации специалистов, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких.

"То, что мы приближаемся к дате, когда будет снято чрезвычайное положение, не значит, что риски инфекции COVID-19 снизились. Он остается еще очень высоким для каждого из нас. Важно соблюдать рекомендации специалистов в области здравоохранения", - сказала Думбрэвяну.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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