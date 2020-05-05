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Минфин: сколько средств для борьбы с COVID-19 пожертвовали граждане Молдовы

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1004)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200505/30137141/minfin-skolko-sredstv-dlya-borby-s-covid-19-pozhertvovali-grazhdane-moldovy.html

Все поступившие финансовые пожертвования перечисляются в Государственный интервенционный фонд правительства.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Министерство финансов Молдовы обнародовало информацию о финансовых пожертвованиях граждан страны, поступивших на специальные счета для борьбы с коронавирусом нового типа.

На счета, открытые ведомством, по состоянию на 5 мая были перечислены средства на общую сумму более 22 миллионов 332 тысяч 770 леев. Большая часть этой суммы -  22 миллиона 78 тысяч 397 - в леях. Кроме того, перечислены 585 евро и 13 тысяч 298 долларов США.

Молдавские леи
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В соответствии с Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности все поступившие средства перечисляются в Государственный интервенционный фонд правительства.

Согласно постановлению правительства от 10 апреля 2020 года, из этого фонда сумму в 5 миллионов 864 тысячи леев выделили на приобретение 51 тысячи 428 защитных костюмов и для выплаты единовременных пособий в размере 16 тысяч леев для 29 сотрудников из восьми медико-санитарных учреждений, которые были инфицированы COVID-19 на работе.

Кроме того, еще 375 работников медицинской системы, инфицированных COVID-19, получили единовременные пособия на общую сумму 6 миллионов леев в соответствии с постановлением правительства от 17 апреля 2020 года.

Виорика Думбрэвяну
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Ранее, 17 марта, Минфин открыл три спецсчета в молдавских леях, долларах США и евро для пожертвований, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса в Молдове Перечислить финансовую помощь можно и через службу электронных платежей правительства Mpay.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1004)

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