Положение молдавских аграриев: некоторых посетил президент

Ранее глава республики Игорь Додон заявил, что представители властей в ближайшие проведут несколько встреч с различными категориями граждан, в том числе и с бизнесменами.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Президент Игорь Додон в ходе рабочей поездки в Фэлешты посетил два аграрных предприятия.

Как отметил президент, в ближайшее время молдавские власти намерены предпринять ряд мер для оказания помощи аграриям.

Первое предприятие, где побывал глава государства, принадлежит фермеру, который возделывает зерновые на площади 200 гектаров, 30 гектаров фруктовых деревьев и три гектара виноградника. В хозяйстве имеется также большой склад с холодильным помещением.

Второе предприятие – фермера, занимающегося выращиванием пшеницы на площади 250 гектаров, ячменя на 100 гектарах, кукурузы на 230 гектарах и подсолнечника на 250 гектарах.

"Высоко оценил работу обоих фермеров, выразив им признательность за то, что они в непростых условиях создают рабочие места и продолжают обеспечивать продовольственную безопасность района и страны. Высшее руководство страны будет прилагать максимальные усилия для поддержки сельского хозяйства", - заявил Додон на своей странице в Facebook.

Последствия засухи и положение аграриев

Ранее Додон заявил, что представители властей в ближайшие проведут несколько встреч с различными категориями граждан, в том числе и с классом препринимателей.

Планируется обсудить положение дел в сельском хозяйстве после засухи и проливных дождей, прошедших на минувшей неделе.

Премьер Ион Кику, в свою очередь отметил, что власти повторно изучат сложившуюся ситуацию в аграрном секторе. В кабмине считают, что полная оценка состояния большинства посевов, пострадавших от засухи, поможет кабинету министров выработать оптимальные решения для минимизации рисков в аграрной отрасли.

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Наиболее пострадали от гидрологической засухи южные и центральные районы страны.

В северных районах ситуация немного лучше, поскольку там зимой не раз выпадали осадки, хоть и незначительные.

В Молдове уже порядка трех месяцев действует "желтый код" опасности в связи с гидрологической засухой. Не так давно его в очередной раз продлили до 8 мая.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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