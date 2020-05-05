Почти каждый четвертый приднестровец с диагнозом COVID-19 выздоровел

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik. Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписано еще 13 пациентов. Все они больше не являются носителями COVID-19. Всего на данный момент в Приднестровье 122 выздоровевших из 542 пациентов, у которых зафиксирован вирус, 24 умерли.
"Все выписанные две недели будут дома соблюдать режим самоизоляции. Состояние их здоровья проконтролируют участковые врачи", - отметили в Оперативном штабе.
Не обошлось и без печальной новости. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался пожилой тираспольчанин. Житель Тирасполя 87 лет поступил в Республиканскую клиническую больницу 25 апреля в тяжелом состоянии. У него был диагностирован COVID-19. Как осложнение развилась двусторонняя пневмония.
"Пенсионер страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и неврологическим недугом, поражающим ткани головного мозга. 30 апреля мужчину перевели в блок интенсивной терапии. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", - рассказали в Оперштабе.
Из числа отправленных 4 мая в лабораторию Кишинева биоматериалов ряд проб оставался в работе. Вечером пришли окончательные ответы. К списку COVID-положительных добавился житель села Красное Слободзейского района 41 года. Остальные остававшиеся на доисследовании анализы дали отрицательный результат.
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