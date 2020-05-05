В Приднестровье запустили аппарат, выявляющий наличие антител к COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik. В Тирасполе в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями запустили многоканальный иммунофлюоресцентный анализатор. С его помощью врачи выявляют в крови пациентов наличие антител к COVID-19.
"В качестве биоматериала исследуют кровь, ее плазму и сыворотку. В лабораторию все прибывает в герметичных пробирках. Лаборанты, работающие на этом анализаторе, не имеют прямого контакта с вирусом, потому могут не надевать всю защитную экипировку", - пояснили в Оперативном штабе.
"Здесь можно увидеть титр антител – иммуноглобулинов M и G. В экспресс-тестах это невозможно. Мы можем понять, в какой фазе заболевания находится больной. Если в острой, у него будут иммуноглобулины M и G. Если уже образовался иммунитет, будут преобладать иммуноглобулины типа G", – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Постовотенко.
Подобные исследования теперь будут проводиться в лабораториях не только Тирасполя, но также двух других городов - Бендер и Рыбницы.
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