В Приднестровье запустили аппарат, выявляющий наличие антител к COVID-19

Как работает новое оборудование, рассказали в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik. В Тирасполе в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями запустили многоканальный иммунофлюоресцентный анализатор. С его помощью врачи выявляют в крови пациентов наличие антител к COVID-19.

"В качестве биоматериала исследуют кровь, ее плазму и сыворотку. В лабораторию все прибывает в герметичных пробирках. Лаборанты, работающие на этом анализаторе, не имеют прямого контакта с вирусом, потому могут не надевать всю защитную экипировку", - пояснили в Оперативном штабе.

На многоканальном аппарате одновременно можно проводить шесть тестов. Результат готов спустя десять минут. Достоверность результата 95%. Исследования позволяют отследить течение заболевания.

"Здесь можно увидеть титр антител – иммуноглобулинов M и G. В экспресс-тестах это невозможно. Мы можем понять, в какой фазе заболевания находится больной. Если в острой, у него будут иммуноглобулины M и G. Если уже образовался иммунитет, будут преобладать иммуноглобулины типа G", – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Постовотенко.

Подобные исследования теперь будут проводиться в лабораториях не только Тирасполя, но также двух других городов - Бендер и Рыбницы.

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