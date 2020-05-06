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Град

Минсельхоз: для защиты сельхозугодий использовали сотни противоградовых ракет

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200506/30131277/minselkhoz-dlya-zaschity-selkhozugodiy-ispolzovali-sotni-protivogradovykh-raket.html

К настоящему времени из примерно трех миллионов гектаров сельхозугодий в Молдове только 65% защищены от экстремальных погодных явлений.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Специальная служба по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы (известная как Противоградовая служба), подведомственная министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды сообщила, что дожди с грозами и градом, прошедшие в конце прошлой недели, нанесли урон сельскохозяйственным угодьям в Тараклийском (село Мирное), Кагульском (село Вадул луй Исак) и Леовском (село Филипены) районах.

Эти территории находятся за пределами зоны действия противоградовых установок, защищающих от экстремальных погодных явлений. В настоящее время власти оценивают нанесенный ущерб.

По данным Минсельхоза, сейчас из примерно трех миллионов гектаров сельскозяйственных угодий в Молдове только 65% входят в зону покрытия Противоградовой службы благодаря работе 12 ее подразделений со 132 ракетными пунктами.

Град
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Более ста гектаров сельхозугодий в Молдове пострадало от проливных дождей

Всего с 30 апреля по 3 мая, когда были зарегистрированы ливни с грозами, спецподразделения в Единцах, Сороках, Сынджерей, Корнештах, Калараше и Чадыр-Лунге провели операции активного воздействия, обработав активным агентом 172 конвективных облака. Всего применили 918 противоградовых ракет - 380 из них типа "Алазань-6" и 538 ракет типа "Лоза-2".

По данным службы, в защитную зону входят 25 районов севера, центра и юга страны. Специалисты утверждают, что эффективность запуска противоградовых ракет составляет 75-90%, что является одним из самых высоких показателей среди всех методов защиты.

По предварительным оценкам районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, оценивающих  ущерб от обильных осадков, пострадали более ста гектаров, засеянных сельхозкультурами, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

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