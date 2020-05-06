Национальная филармония попала в топ лучших культурных учреждений СНГ

В Молдове есть множество театров, концертных залов и других заведений, получивших признание на мировом уровне. На этот раз высокая оценка дана кишиневской филармонии.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Международная платформа рейтингов Санкт-Петербурга провела опрос о лучших культурных заведениях стран СНГ.

По результатам опроса в топ вошли филармонии таких крупных городов, как Москва, Минск, Санкт-Петербург, а также других городов в Армении, Азербайджане и Казахстане.

В рейтинг лучших попала и Национальная филармония имени Сергея Лункевича в Кишиневе.

Такую оценку прокомментировала Sputnik Молдова директор филармонии Светлана Бивол.

"Было очень приятно узнать такую новость. Для нас большая честь получить такое признание. Очень рады, что организаторы этого опроса оценили нашу деятельность и другие успехи", - сказала Бивол.

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По ее словам, в этом рейтинге основными критериями для оценки были качество проведенных концертов, разнообразие представленных жанров, а также активность во время пандемии.

В связи с этим собеседница выразила признательность и благодарность всем коллегам, кто посвятил свою жизнь развитию сферы культуры и формированию истории кишиневской филармонии.

"Искренне благодарю дирижеров наших прекрасных ансамблей, талантливых музыкантов наших оркестров и всех остальных, причастных к нашему успеху. Мы гордимся, что вместе добиваемся такого признания", - добавила Бивол.

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Национальная филармония имени Сергея Лункевича была основана в 1940 году. На протяжении последующих 80 лет кишиневская филармония стала одним из главных центров развития культуры в Молдове, в залах которой проходят концерты самых разнообразных жанров музыки: классика, поп, рок, джаз и другие.

Именно в стенах филармонии начинали свой путь такие известные музыкальные и танцевальные коллективы, как "Жок", "Флуйераш", "Лэутарий" и десятки других, ставших известными во всем мире.

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