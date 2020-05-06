На каких условиях Кишинев брал кредиты у иностранных организаций

Кредитная история Кишинева: какие условия предлагали иностранные организации по инфраструктурным проектам в обмен на их деньги.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Уже скоро определится судьба российского кредита - Конституционный суд Молдовы поставит точку в скандале с соглашением о займе. Судьям предстоит рассмотреть запрос членов молдавской парламентской оппозиции, которые нашли в кредитном договоре, по их мнению, спорные моменты. Вице-председатель фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару задался вопросом, что из себя представляет этот российский кредит, и решил сравнить на примере молдавской столицы, на каких условиях за последние годы власти города брали кредиты на инфраструктурные проекты у других международных партнеров.

Чиновник напомнил, что в 2010 году Кишинев заключил контракт о строительстве, реабилитации и расширении водопроводных и канализационных сетей, а также о ремонте дорог в муниципии. Это соглашение подписали с одной из международных финансовых корпораций.

"Этот контракт подписали де-факто 15 ноября 2010 года на сумму в 10 миллионов долларов под 6,04%", - написал Кожокару на своей странице в Facebook.

Помимо данной процентной ставки, пояснил мунсоветник, кредитор взял с Кишинева еще и комиссию в 491 тысячу 736 долларов. А на эту сумму, как отметил Кожокару, можно отремонтировать несколько детских садов.

По его словам, этот проект подписали до 2020 года, и обошелся он Молдове и Кишиневу, в частности, в 12 миллионов 935 тысяч 808 долларов.

"Чтобы понимать – помимо 10 миллионов и процентов была еще и комиссия. Но и это меня не так интересует. Где проделанные работы? Мы не можем проверить на данный момент работы в Кишиневе", - сказал Кожокару.

Другой договор заключили в 2011 году. Соглашение связано с реабилитацией центральных улиц и уличного освещения в центре молдавской столицы.

"Речь идет о бульваре Штефана чел Маре, по которому мы ходим каждый день, и видим, как он был отремонтирован на эти деньги. Речь идет и о бульваре Негруцци. В общей сложности в проект входят шесть улиц", - напомнил мунсоветник.

Кредит сформирован из трех компонентов:

Европейский банк реконструкции и развития выделил 10,3 миллиона евро под 5%; Европейский инвестиционный банк – 10,3 миллиона евро под 3,125%; Специальный фонд зеленой энергии Европейского банка – 1,4 миллиона евро под 4,8%.

Как отметил чиновник, при этом каждая структура взяла еще и комиссию. "Провел подсчет, сколько мы получили и, сколько нам надо отдать, – 22 миллиона евро, плюс 8%, плюс 4,8% за перечисленный миллион. Простой математический подсчет показывает, что вместо 22 миллионов евро мы должны отдать процент и все комиссии, то есть 24 миллиона 239 тысяч 440 евро", - сказал он.

Мунсоветник напомнил и о другом важном для Кишинева проекте, который касается энергоэффективности и теплоизоляции зданий. Соглашение подписали в 2016 году. Договор состоит из двух компонентов: по 10 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (под 5%) и Европейского инвестиционного банка (под 0,398%).

"Но есть нюанс. С 2016 по 2020 годы у нас не было сделано никаких работ, а мы до сегодняшнего дня уже перечислили ЕБРР 270 тысяч 977 евро, а ЕИБ – порядка 79 тысяч комиссии и символические 80 евро по проценту, который мы должны платить за взятую сумму", - отметил Кожокару.

Что касается российского кредита, то как считает мунсоветник, 200 миллионов евро крайне необходимы Молдове в сложившейся ситуации. Соглашение о займе, по его словам, предусматривает 200 миллионов евро под 2% без комиссии и без обязательств.

"Да, этот кредит идет на инфраструктуру, дороги, канализацию, детские сады, школы в селах и районах. Это нужно", - сказал чиновник.

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По его мнению, значение российского кредита - это:

дополнительные рабочие места для граждан Молдовы;

возможность развития местной инфраструктуры (в некоторых селах нет водопровода, канализации);

экономическая стабильность (в противном случае при корректировке бюджета правительству придется исключить средства из статьи "Инфраструктура", чтобы покрыть затраты, образовавшиеся в результате пандемии COVID-19);

возвращение родителей к детям (многие жители Кишинева и Молдовы, в целом, находятся на заработках за границей, потому что дома нет работы).

Скандал с кредитом

Соглашение о займе у РФ парламент Молдовы ратифицировал 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила выдвиженец Платформы "DA" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

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Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы DA и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые также хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция PAS и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

По мнению лидера партии PAS Майи Санду, "некоторые положения кредитного соглашения, заключенного с Российской Федерацией, наносят ущерб национальным интересам Республики Молдова и сопряжены с серьезными рисками для государственной безопасности".

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По словам экс-демократа Сергея Сырбу, парламентская группа Pro Moldova, в которую он входит, не против самого займа. "Мы понимаем, что государство нуждается в деньгах. Мы выступили лишь против некоторых пунктов договора, которые, как нам кажется, противоречат национальным интересам, что впоследствии поставит страну в сложную ситуацию", - отметил парламентарий.

Позиция МИД России

В комментарии Департамента информации и печати, опубликованном на сайте российского МИД, подчеркивается, что "речь о кредите шла с конца 2019 года, и информация обсуждалась в молдавских и российских СМИ".

"Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдовы в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей. Они называют соглашение непрозрачным и кабальным", - отмечается в тексте.

В МИД России напомнили, что переговоры о российском кредите начались по просьбе молдавского руководства, его необходимость была вызвана в том числе замораживанием международных и европейских займов, которые ранее обещали выделить Кишиневу соответствующие структуры и государства.

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"Предоставляя кредит, Россия не обуславливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдовы с ЕС заключаются на определенных условиях", - сказано в комментарии.

Российское содействие Молдове, как подчеркнули в МИД РФ, является открытым и искренним.

Что будет, если кредитное соглашение аннулируют?

Президент республики Игорь Додон и премьер Ион Кику, комментируя сложившуюся вокруг российского кредита ситуацию, отмечали, что, если соглашение аннулируют, то властям придет вновь корректировать бюджет.

Как отметил Додон, в нынешних условиях эти 2% годовых – меньше, чем инфляция, которая может быть. По его словам, если кредит аннулируют, то правительству придется исключить четыре миллиарда леев из расходов уже откорректированного госбюджета. Речь идет о дорогах, соцпомощи, поддержке экономических агентов, которые платят зарплаты, компенсации процентов по кредитам, взятых экономическими агентами, выплате пособия безработице в 2 тысячи 775 леев, инвестировании 600 миллионов леев в медицинский сектор.

Глава молдавского кабмина считает, что сложившаяся ситуация - "это политическая атака на данный кредит".

"Те, кто начал эту политическую авантюру, возьмут на себя ответственность", - добавил премьер.

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