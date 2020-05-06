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Скорая помощь

В Приднестровье появилось семь новых автомобилей скорой помощи

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1008)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200506/30136166/v-pridnestrove-poyavilos-sem-novykh-avtomobiley-skoroy-pomoschi.html

В ближайшее время новые автомобили направят на станции скорой помощи: один - в Рыбницу, остальные - в Бендеры.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. В Приднестровье прибыли семь автомобилей скорой помощи. Об этом в ходе видеосовещания с главами администраций рассказал руководитель исполнительного органа власти региона Александр Мартынов.

"Это крайне необходимо в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, поскольку наши медики, в том числе и врачи скорой медпомощи, находятся на передовой, и современные автомобили им, конечно же, крайне необходимы", - сказал он.

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Мартынов также попросил глав администраций подключиться и взять на контроль распределение машин скорой помощи, чтобы они приступили к работе в ближайшее время.

Автомобили были закуплены по линии Фонда капвложений. В ближайшее время их должны оформить и направить на станции скорой помощи. Один автомобиль уедет в Рыбницу, остальные - направят в Бендеры.

Предыдущая поставка спецтранспорта была в ноябре 2019 года. Тогда в регион привезли 11 машин скорой помощи. Они также закуплены из средств Фонда капвложений.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1008)

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Теги:
автомобили, машина, скорая помощь, Приднестровье


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