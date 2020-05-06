Примар рассказал, когда и как можно записать детей в школу или детский сад

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Родители, которые хотят записать своих детей в детский сад, могут сделать это онлайн посредством платформы Egradiniță. Об этом заявил глава кишиневской администрации Ион Чебан на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что онлайн-платформа предоставляет родителям возможность отправлять документы из дома.
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"Для нас очень важно, чтобы в этот период дети в возрасте до 7 лет были обеспечены местом в дошкольном учреждении", - добавил Чебан.
Что касается онлайн-платформы для записи в первый класс, то она начнет работать после того, как министерство образования, культуры и исследований издаст приказ о порядке зачисления детей.
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"Новые модули платформы сейчас дорабатываются и тестируются. Подробности процедуры записи детей будут установлены в соответствии с распоряжением министерства", - объяснил примар.
Чебан подчеркнул, что сейчас первостепенное значение имеет перевод деятельности в цифровой формат, что делает ее более прозрачной и оперативной.
Также эти платформы для записи детей будут связаны и с новым сайтом для обучения Educație online.
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