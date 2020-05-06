Германия предоставила Молдове гуманитарную помощь

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Германия закупила произведенные в Молдове защитные костюмы для медицинского персонала и передала их молдавской системе здравоохранения. Покупка была сделана на сумму в 50 тысяч евро, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Эту помощь передала руководству министерства здравоохранения посол Германии Ангела Ганнингер.

"Рада, что могу вам передать сегодня помощь от Германии. Как мы ранее договаривались, мы закупили защитные костюмы для медперсонала на сумму более миллиона леев. Костюмы были пошиты здесь, в Молдове. То есть эти деньги сейчас получит молдавская экономика", - заявила Ганнингер.

Она отметила, что руководство Германии уверено - только вместе все страны смогут преодолеть этот кризис.

По словам посла, именно поэтому немецкие власти выделили финансовые средства для ООН и других международных организаций. которые борются с пандемией на глобальном уровне.

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"От лица молдавского народа и всех наших медиков выражаем благодарность за эту поддержку. В эти сложные для системы здравоохранения времена нужно обеспечить безопасность всех врачей и медперсонала", - сказала глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Она добавила, что костюмы произвели на молдавских предприятиях и они получили высокую оценку специалистов Агентства общественного здоровья.

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