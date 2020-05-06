Решение КЧС: срок действия сертификата техосмотра продлен

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры республики Молдова обратилось в Комиссию по чрезвычайным ситуациям с просьбой продлить срок действия сертификатов о периодическом техническом осмотре автобусов. Таким образом, действие документа о прохождении технической инспекции транспортных средств, истекшего после 12 марта, продлевается до 15 июня 2020 года.

С объявлением чрезвычайного положения пассажирские транспортные компании приостановили свою деятельность, поэтому сейчас проведение периодического техосмотра включает в себя большие расходы для операторов - дорожный налог, страхование ОСАГО и техническую инспекцию.

"Учитывая тот факт, что перевозчики не работают почти два месяца, у них нет достаточного оборотного капитала, соответственно, немедленная оплата этих сборов является для них бременем. Начиная с этой недели, деятельность транспортных операторов возобновится, а продление срока действия сертификатов технического осмотра до 15 июня даст им возможность накопления необходимых финансовых средств. Кроме того, предложенная мера позволит нам не перегружать станции технического осмотра", - заявил министр экономики Серджиу Райлян.

В настоящее время дорожный налог и ОСАГО не выплачиваются из-за прекращения деятельности и отсутствия финансовых средств перевозчиков. Но после возобновления транспортной деятельности операторам необходимо будет немедленно провести периодическую техническую инспекцию.

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