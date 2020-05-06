COVID-19 в Молдове: Минздрав сообщил еще о четырех смертях

Всего в Молдове было выявлено более 4,3 тысячи инфицированных. За последние сутки зарегистрированы еще четыре летальных исхода.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. К утру среды в Молдове подтверждено 4 тысячи 363 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 541 - в Приднестровье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние 24 часа в центр COVID-19 госпитализированы 60 пациентов с подозрением на COVID-19.

Состояние здоровья инфицированных: 227 - в тяжелом состоянии (из них 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 439 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждено тысяча 74 случая заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 260 врачей, 390 медсестер, 61 фельдшер, 1 парамедик, 17 фармацевтов, 345 сотрудников вспомогательного персонала.

Из больниц за сутки выписаны 114 пациентов, общее число выздоровевших достигло тысячи 658 человек.

Кроме того, зафиксировали еще четыре смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

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Речь идет о трех смертях в больнице Святой Троицы в Кишиневе. Скончался мужчина 65 лет и две женщины в возрасте 77 и 58 лет. У всех пациентов были хронические заболевания, такие как диабет, гипертония, проблемы с пищеварением.

Еще одна 62-летняя женщина умерла в Институте скорой медицинской помощи. Ее доставили из Каушан в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, а затем перевели в другое учреждение. Эта пациентка также страдала от хронических заболеваний.

Таким образом, в Молдове зарегистрировано 140 летальных исходов пациентов с COVID-19.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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