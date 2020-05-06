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Общественный транспорт

Ион Чебан: стоимость проезда в маршрутках не повысится

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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33110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200506/30147716/ion-cheban-stoimost-proezda-v-marshrutkakh-ne-povysitsya.html

Кишиневский градоначальник пояснил позицию примэрии по вопросу повышения тарифа на проезд в маршрутках и снова обратил внимание на необходимость закупки новых автобусов.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, сообщил, что муниципалитет не одобряет инициативу повышения тарифа на проезд в маршрутных такси, которые приостановили работу на период чрезвычайного положения в Молдове. Цена не изменится в связи с тем, что "в нынешних условиях, когда у людей нет денег, не может быть и речи о повышении тарифа", а владельцы микроавтобусов не предложили улучшенных условий для проезда пассажиров.

Чебан напомнил, что когда в марте он и его команда выступили с предложением о закупке и сборке 100 автобусов для решения транспортной ситуации в столице, и в первую очередь ее пригородов, не все муниципальные советники поддержали эту инициативу.

"Среди этих советников есть и те, кто ранее был в руководстве столицы. Они продвигали предоставление субсидий маршруткам на сумму, равную стоимости половины автобусов, которые планировалось закупить в данный период. Самыми активными в этом плане были Дорин Киртоакэ и Андрей Нэстасе. Если бы в марте все процедуры были сделаны оперативно, то в начале июня у нас уже были бы собраны и выведены на линии первые новые автобусы", – заявил столичный генпримар в прямом эфире в Facebook.

Градоначальник рассказал, что в среду, 6 мая, рабочая группа проведет заседание и проанализирует предложения о приобретении новых автобусов.

Муниципальное предприятие Городской автобусный парк
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Состояние городского автобусного парка плачевно: требуется модернизация

"Знаю, что часть мунсоветников осознают, что представленное нами предложение – одно из самых выгодных, но потеряно очень много времени. Я полагаюсь на сознательность каждого и на то, что интересы и потребности граждан будут поставлены выше политических", – утверждает Чебан.

Примар подчеркнул, что решить вопрос может обеспечение муниципия автобусами и троллейбусами. Он обратился к жителям Кишинева, страдающим сегодня от проблем с транспортом, заверив, что примэрия (мэрия) делает все возможное для решения создавшейся ситуации.

С 4 мая в Кишиневе в полном объеме возобновили работу 321 троллейбус, 104 автобуса и несколько микроавтобусов, которые ездят по маршруту 169.

Ранее администраторы маршрутных такси объявили, что приостанавливают свою деятельность на неопределенный срок из-за финансовых потерь в период пандемии.

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