Власти Молдовы предупредили граждан, что нужно сделать до 29 мая

У граждан Молдовы осталось в распоряжении несколько недель для того, чтобы оплатить подоходный налог за прошлый год.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Декларацию и подоходном налоге за 2019 год (форма CET18) физические лица могут подать до 29 мая. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно действующим правилам, декларацию должны подать граждане, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, у которых есть обязательства по уплате подоходного налога.

При этом можно направить 2% от суммы своего подоходного налога на поддержку общественных или религиозных организаций. Для этого физическое лицо должно быть резидентом и не иметь задолженностей по оплате подоходного налога за предыдущие налоговые периоды. С полным списком организаций, которым можно перечислить свои 2%, можно ознакомиться здесь

Декларацию о подоходном налоге разрешено подавать в бумажном варианте в любом территориальном отделении Налоговой службы, в электронном виде через сервис "Оплата налогов и сборов физическими лицами-гражданами" на сайте ведомства, а также через государственную службу электронных платежей Mpay.

"Подоходный налог для физических лиц составляет 12% годового налогооблагаемого дохода", - отметили в структуре.

Ранее сроки подачи декларации продлили в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с объявленным в стране чрезвычайным положением из-за коронавируса нового типа.

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