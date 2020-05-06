Глава Минздрава ответила на критику оппозиции в период пандемии

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Нехватка тестов на коронавирус, фальсификация статистики о числе инфицированных и количестве смертей, опоздание с принятием мер по предотвращению распространения COVID-19 – именно в этом оппозиция чаще всего обвиняла правительство. Насколько критика обоснована, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
"Нужно тестировать всех"
"Часть тестов была куплена государством, другую часть предоставили разные страны в качестве помощи. Нам ставили в вину, что мы не проводим тестирование всего населения. Однако мы следовали всем предписаниям ВОЗ и брали анализы у тех, кому они были необходимы", - пояснила Думбрэвяну.
"Власти скрывают реальные цифры инфицированных и смертей"
В связи с тем, что в Молдове количество выявленных случаев COVID-19 меньше, нежели в других странах, оппозиция решила, что власти скрывают реальные цифры.
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"Мы не прятали данные, разве это возможно? Есть и лаборатория Агентства общественного здоровья, где изучаются анализы. Люди знают о подозрениях на вирус, а также о том, что кто-то вернулся из зоны риска", - заявила министр.
По словам чиновницы, такая же ситуация и по количеству смертей. Более того, все данные также известны и ВОЗ.
"Меры не предприняли вовремя"
Еще некоторые политики часто говорили о несвоевременных мерах по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 в стране.
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"Каждая мера предвещала последующие события. Например, нас ругали, когда мы приостановили обучение в школах. Но позже реальность нам показала, что это было правильное решение", - считает Думбрэвяну.
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