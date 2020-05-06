Первый чартерный рейс из США в Молдову - объявлено время и место вылета

На сегодняшний день воздушным сообщением в Молдову вернулось 10 тысяч 803 гражданина страны. Рейсом Нью-Йорк — Кишинев смогут вернуться домой 294 человека.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Орган гражданской авиации (ОГА) уточнил данные о первом трансатлантическом рейсе для возвращения граждан Молдовы из США. Вылет чартерного рейса Нью-Йорк — Кишинев назначен на 15 мая.

Ведомство уточняет, что перелёт осуществит авиаоператор LOT Polish Airlines, отобранный в результате конкурса для этого рейса.

"Вылет из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди состоится 15 мая в 19.30 по местному времени, а 16 мая в 11.30 самолет приземлится в Кишиневе", - сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь ОГА Ирина Бодолика.

Таким образом, 294 гражданина получат возможность безопасно вернуться домой. На сегодняшний день воздушным сообщением в Молдову всего вернулось 10 тысяч 803 гражданина страны.

Ранее МИДЕИ опубликовало уточненный список чартерных рейсов, которые будут организованы в течение двух недель, с 5 по 17 мая, для тысячи 670 граждан граждан Молдовы, возвращающихся из-за рубежа. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Кишинев состоялся в понедельник, 4 мая.

Ведомство призывает сограждан возвращаться на родину только утвержденными рейсами и получать информацию о чартерах только из официальных источников, в частности, на сайте ОГА, посольства или консульства Республики Молдова в конкретной стране.

В соответствии с процедурой, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, билеты на эти рейсы смогут приобрести только граждане Молдовы, заполнившие анкеты и предварительно зарегистрированные в листах ожидания дипломатических представительств или консульских учреждений.

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