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Первый чартерный рейс из США в Молдову - объявлено время и место вылета

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Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200506/30149337/pervyy-charternyy-reys-iz-ssha-v-moldovu-obyavleno-vremya-i-mesto-vyleta.html

На сегодняшний день воздушным сообщением в Молдову вернулось 10 тысяч 803 гражданина страны. Рейсом Нью-Йорк — Кишинев смогут вернуться домой 294 человека.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Орган гражданской авиации (ОГА) уточнил данные о первом трансатлантическом рейсе для возвращения граждан Молдовы из США. Вылет чартерного рейса Нью-Йорк — Кишинев назначен на 15 мая. 

Ведомство уточняет, что перелёт осуществит авиаоператор LOT Polish Airlines, отобранный в результате конкурса для этого рейса.

"Вылет из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди состоится 15 мая в 19.30 по местному времени, а 16 мая в 11.30 самолет приземлится в Кишиневе", - сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь ОГА Ирина Бодолика.

Таким образом, 294 гражданина получат возможность безопасно вернуться домой. На сегодняшний день воздушным сообщением в Молдову всего вернулось 10 тысяч 803 гражданина страны. 

Ранее МИДЕИ опубликовало уточненный список чартерных рейсов, которые будут организованы в течение двух недель, с 5 по 17 мая, для тысячи 670 граждан граждан Молдовы, возвращающихся из-за рубежа. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Кишинев состоялся в понедельник, 4 мая.

Самолет.
© Sputnik / Максим Богодвид
МИДЕИ опубликовало уточненное расписание чартеров в Молдову на две недели мая

Ведомство призывает сограждан возвращаться на родину только утвержденными рейсами и получать информацию о чартерах только из официальных источников, в частности, на сайте ОГА, посольства или консульства Республики Молдова в конкретной стране.

В соответствии с процедурой, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, билеты на эти рейсы смогут приобрести только граждане Молдовы, заполнившие анкеты и предварительно зарегистрированные в листах ожидания дипломатических представительств или консульских учреждений.

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