19:37 06 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.66
Поиск

В Рыбнице предлагают украсить окна зданий в честь 75-летия Великой Победы

© Sputnik / Mikhail Golenkov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (184)
87 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200506/30151751/v-rybnitse-predlagayut-ukrasit-okna-v-chest-75-letiya-velikoy-pobedy.html

В качестве украшений организаторы предлагают использовать любые символы, связанные с Великой Отечественной войной и памятью о тех годах.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - Sputnik. Жителям одного из приднестровских городов Рыбница предлагают украсить окна домов в честь 75-летия Победы. Об акции "Окна Победы" объявила местная администрация в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Для того, чтобы стать участником акции, необходимо украсить окна символами Великой Победы", - сообщают в администрации.

Письмо с фронта - экспонат выставки Приближая Победу.
© Sputnik / Сергей Пятаков
К 75-летию Победы: истории о подвиге тех, кто спасал жизни в годы войны
По предложению организаторов, в качестве украшения может быть георгиевские ленточки, красные звезды, изображения журавлей и журавлиных клиньев, а также силуэты или изображения известных памятников, тематические открытки, фотографии военных лет, портреты ветеранов и героев Великой Отечественной войны;

Предлагается также сделать фото украшенного окна и выложить в социальные сети с хештегом #Окна_Победы и словами благодарности героям.

Можно прислать фото с пометкой в теме письма "#окна_победы" по электронному адресу mike-uno@yandex.ru для размещения на сайте муниципального учреждения "Рыбницкое управление народного образования".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (184)

По теме

Сквер Героев Великой Отечественной войны в Каменке будет готов к 9 Мая
Кинорежиссер Сатаев: Великая Отечественная коснулась каждой казахстанской семьи
Высокие награды Родины
Теги:
75-летие Великой Победы, 75-летие, 75-летие, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Великая Победа, Рыбница, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Потрясающие виды весеннего Байкала - фото
Кинорежиссер Сатаев: Великая Отечественная коснулась каждой казахстанской семьи
Кинорежиссер Сатаев: Великая Отечественная коснулась каждой казахстанской семьи
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться