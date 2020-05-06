В Рыбнице предлагают украсить окна зданий в честь 75-летия Великой Победы

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - Sputnik. Жителям одного из приднестровских городов Рыбница предлагают украсить окна домов в честь 75-летия Победы. Об акции "Окна Победы" объявила местная администрация в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"Для того, чтобы стать участником акции, необходимо украсить окна символами Великой Победы", - сообщают в администрации.
Предлагается также сделать фото украшенного окна и выложить в социальные сети с хештегом #Окна_Победы и словами благодарности героям.
Можно прислать фото с пометкой в теме письма "#окна_победы" по электронному адресу mike-uno@yandex.ru для размещения на сайте муниципального учреждения "Рыбницкое управление народного образования".
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