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Памятник в маске бул. Мирча чел Бэтрын

Для жителей Кишинева вступает в силу обязательное правило - подробности

© Sputnik / Olesea Corcinschi
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200506/30152791/s-7-maya-vstupaet-obyazatelnoe-pravilo-dlya-vsekh-kishinevtsev-podrobnosti.html

Столичные власти и Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия усиливают меры зашиты для предотвращения распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. С четверга, 7 мая, во всех закрытых общественных пространствах в Кишиневе (включая коммерческие помещения и аптеки) граждане обязаны носить защитные маски, в том числе самодельные. Об этом сообщил столичный генпримар (мэр) Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Администраторы перечисленных объектов не должны допускать граждан без масок или других аксессуаров для защиты дыхательных путей", - уточняется в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев.

Отмечается, что несоблюдение установленных положений или мер представляет опасность для здоровья населения и станет основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности виновных лиц.

С понедельника, 4 мая, согласно решению, принятому Комиссией по чрезвычайным ситуациям столицы, все пассажиры общественного транспорта обязаны быть в защитных масках.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Курсирование общественного транспорта в Кишиневе: ограничения и меры защиты

"Для снижения эпидемиологического риска передачи инфекции COVID-19, начиная с 4 мая, в общественном транспорте Кишинева становится обязательной защита лица (носа и горла) маской, в том числе самодельной, из защитных материалов одноразового пользования, шарфом, платком и каким-либо другим предметом одежды", - подчеркивает примэрия (мэрия).

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