В Молдове подтвердили 113 новых случаев заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Еще 113 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэавяну на брифинге в среду.

"Сегодня подтвердились 113 новых случаев инфекции COVID-19", — заявила министр.

Новые случаи выявлены в Кишиневе - 39, Дубоссарах – 12, Бельцах – 11, Кагуле – 7, Чадыр-Лунге – 5, Каушанах – 4, Басарабяске – 3, Калараше, Криулянах, Яловенах, Страшенах, Унгенах – по 2, Единцах, Фалештах, Хынчештах, Ниспоренах, Резине, Сынджерей, Штефан-Водэ и Тараклии – по 1, а в Приднестровском регионе – 14.

По ее словам, среди подтвержденных во вторник случаев вирус выявлен у 20 медработников, среди которых врачи - 6, медсестры – 5, вспомогательный персонал – 9. "Есть вспышки, которые зарегистрированы и продолжают существовать, такие как муниципальная больница "Святой Троицы", есть вышка в районной больнице в Чадыр-Лунге", - отметила министр.

Как заявила глава Минздрава, 227 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 26 подключены аппаратам искусственной вентиляции легких – их состояние крайне тяжелое.

Общее число выздоровевших достигло 1658 человек, а скончавшихся - 143.

"К сожалению, в течение сегодняшнего дня зарегистрировано 7 летальных исходов. Мы потеряли жизнь одного медицинского работника, который посвятил медицинской системе свыше 40 лет. Выражаем соболезнования семье. Конечно, это большая утрата", - сказала Думбрэвяну.

По данным министерства, за сутки в страну въехали тысяча 566 человек, из них большая часть через границу с Румынией.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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