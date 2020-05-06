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Ученикам начальных классов Приднестровья готовят бесплатные комплекты тетрадей

© CC0 / Unsplash / Green Chameleon
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200506/30156152/uchenikam-nachalnykh-klassov-pridnestrovya-gotovyat-besplatnye-komplekty-tetradey.html

Вопрос обеспечения учеников с 1 по 4 класс рабочими тетрадями намереваются решить уже к началу нового учебного года.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - Sputnik. К 1 сентября учащиеся начальной школы Приднестровья должны получить бесплатные комплекты учебников и рабочих тетрадей к ним. Об этом говорилось на правительственном совещании.

"Ежегодно родители выкручиваются из этой ситуации как могут: кто-то делает ксерокопии, кто-то как-то пытается напечатать эти рабочие тетради. В итоге мы получаем не совсем качественный продукт, которым вынуждены пользоваться дети", – отметил глава исполнительного органа власти Александр Мартынов.

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Фото: pixabay.com
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Как сообщили в правительственной пресс-службе, на сегодняшний день уже изготовлена треть рабочих тетрадей от общего объема. Остальную партию намереваются произвести к 1 августа и раздать затем всю продукцию по образовательным учреждениям.

"Цель заключается в том, чтобы учащиеся начальной школы в первых числах сентября получили на руки бесплатные комплекты учебников и приложений к ним", - подчеркнул Мартынов.

За комплекты учебников в Приднестровье не взимается арендная плата с 2019-2020 учебного года.

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Теги:
учебный год, Приднестровье


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