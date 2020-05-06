Российский кредит для Молдовы: почему вокруг этого займа разгорелся скандал

Чем плох для парламентской оппозиции российский кредит, насколько условия по нему отличаются от предыдущих займов, которые брала республика, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Предоставление российского кредита Молдове стало для некоторых политических игроков в республике, как кость в горле. В условиях, когда страна особенно остро нуждается в денежных средствах из-за кризиса, спровоцированного коронавирусом нового типа, некоторые оппозиционные парламентские силы решили хайпануть, в очередной раз разыграв геополитичекую карту. Ряд депутатов подали в Конституционный суд запрос, в котором обозначили спорные, по их мнению, моменты в кредитном договоре с Россией. Точку в этом вопросе КС поставит уже в четверг, 7 мая. Чем отличаются условия этого соглашения о займе от других подобных, насколько выгодна процентная ставка, и чем плох для оппозиции российский кредит, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Два процента – хорошо, или два процента – плохо?

Российская Федерация решила предоставить республике кредит в 200 миллионов под 2% годовых на 10 лет.

"Два процента - это очень хорошая ставка, учитывая, что речь идет о межгосударственном кредите", - заявил в комментарии Sputnik бывший вице-премьер республики, экономист Александр Муравский.

По его словам, нельзя сравнивать ставки по межгосударственному займу с кредитами от МВФ или Всемирного банка, поскольку эти международные организации изначально созданы, чтобы оказывать помощь: Всемирный банк – бедным странам, а МВФ – государствам, попавшим в критическую ситуацию в финансовом отношении.

"Это акционерные общества, где акционерами являются все страны-члены, в том числе и Молдова. Поэтому 1,5% МВФ ни в коей мере нельзя сравнивать с межгосударственным кредитом. 2% российского кредита надо сравнивать, пожалуй, со стоимостью денег на международных финансовых рынках, на возможности получить займ от других государств", - добавил эксперт.

Если проанализировать эти данные, как отметил экономист, то в зависимости от страны и степени ее рисков проценты колеблются от двух до пяти, а иногда и выше. "Поэтому ставка в 2% - это очень хорошая ставка", - сказал Муравский.

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Фактически Россия посредством этого кредитного соглашения стала единственной страной, которая вносит реальные деньги в бюджет Молдовы, в реальный сектор, считает исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба" Владимир Букарский.

"Российская Федерация вносит средства, необходимые для решения самых насущных проблем республики, – в помощь системе здравоохранения, в помощь предприятиям, в компенсации для предпринимателей налога на добавленную стоимость и так далее", - заявил Букарский Sputnik.

Он напомнил о других межгосударственных кредитных соглашениях, которые заключали власти Молдовы. "Скажем, кредит 2010 года, подписанный правительством Владимира Филата с Польшей, то Молдова тогда взяла 15 миллиона евро под годовую ставку в 2,8%. Еще один кредит в 100 миллионов евро в 2014 году, когда Майя Санду была министром в правительстве, взяли под такую же процентную ставку - в 2%", - отметил собеседник.

По его словам, разумеется, были и кредиты, которые предыдущие власти брали под процентные ставки выше 3% или даже в 20%.

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К слову, президент Молдовы Игорь Додон заявлял ранее, что в нынешних условиях эти 2% годовых – меньше, чем инфляция, которая может быть.

В чем проблема российского кредита?

Глава республики отметил, что условия по российскому кредиту подходящие для страны. "Но началась истерия. Не нравится статья 7/2, последняя статья, потому что написано "молдавский язык", не нравится статья 2, и еще не знаю что. Хочу сказать, что для наших оппонентов проблема не в статье 7/2. Проблема в том, что россияне решили нам помочь. Наши оппоненты очень хотят, чтобы мы не справились, не платили пенсии и зарплаты. И поэтому они обратились в КС", - сказал Додон.

Букарский считает, что проблема российского кредита исключительно политическая и геополитическая.

"Проблема в том, что этот кредит дает Россия. Если бы какая-то страна Евросоюза, проникнувшись большой щедростью, предоставила бы такой кредит, или какое-то нейтральное государство та же Аргентина или Бразилия выделило Молдове займ под такие условия, то никаких проблем и возражений бы не было", - отметил собеседник.

По его мнению, "вся эта мышиная возня вокруг кредита заключается в том, что этот займ предоставляет Россия".

"Можно спросить любого человека что в городе, что в любом молдавском селе, нужно ли отремонтировать дороги, нужно ли освещение, водопровод, канализации... Да, любой скажет, что нужны деньги", - сказал собеседник.

Что произойдет, если кредита от России аннулируют?

Молдавские власти уже заявляли, что, если кредит будет аннулирован, то правительству придется исключить четыре миллиарда леев из расходов уже откорректированного госбюджета.

"Правительству, чтобы выполнять финансовые обязательства финансового и социального характера перед пенсионерами и бюджетниками, в первую очередь, придется в очередной раз провести пересмотр бюджета и снимать средства с совсем других направлений и, прежде всего, инвестиционного характера", - сказал Муравский.

По его мнению, придется забыть, скорее всего, полностью о ремонте дорог, каком капитальном строительства, которое было запланировано и так далее.

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Впрочем некоторые эксперты рекомендуют либо отказаться российского кредита полностью, и начать по нему новые переговоры с другими международными партнерами. Однако не все так просто.

Есть ли альтернативы по российскому кредиту?

Как считает бывший вице-премьер, альтернативы 200 миллионам евро российского кредитного соглашения найти очень трудно. И это при том, что времени на раскачку, переговоры и согласования нет - ложка, как говорится, дорога к обеду. А теперь по порядку, какие варианты есть у Молдовы, если займ все-таки не пройдет.

"Более 100 стран обратились в Международный валютный фонд за помощью. МВФ принял решение выдать этот срочный безусловный кредит в рамках специальных прав заимствования, то есть это предельная сумма, которую страна может получить. Более того валютный фонд эту сумму удвоил. То есть мы практически выбрали все и, скорее всего, у МВФ получить уже не удастся ничего", - пояснил Муравский.

От МВФ, по мнению экономиста, можно будет получить только в рамках новой программы сотрудничества, но для этого в любом случае будут проведены переговоры, подписан меморандум, согласованы условия. А это не раньше, чем конец года.

"Один из вариантов – возможно какой-то кредит такого срочного характера сможет еще предоставить Всемирный банк. Но это опять-таки переговоры. Или если Всемирный банк, так же как МВФ примет решение о предоставлении срочной помощи всем странам, то тогда Молдова может получить. Но пока, как говорится, ничего не ясно", - добавил Муравский.

Еще один возможный источник, как отметил эксперт, - это бюджет Евросоюза. "Но мы знаем, что там сейчас тоже существуют проблемы. Пойдет ли ЕС на то, чтобы к тем 100 миллионам, дать еще дополнительные деньги? Мы знаем, что и там очень большие финансовые проблемы. То есть это огромный вопрос", - отметил бывший вице-премьер.

Что касается Румынии, то она, как пояснил Муравский, тоже сейчас находится в достаточно затруднительном положении, поскольку ЕС принял решение о том, что в значительной степени будет сокращено финансирование новых членов Евросоюза – стран Прибалтики, Румынии и так далее.

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Скандал с кредитом

Соглашение о займе у РФ парламент Молдовы ратифицировал 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила выдвиженец Платформы "DA" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

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Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы DA и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые также хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция PAS и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

По мнению лидера партии PAS Майи Санду, "некоторые положения кредитного соглашения, заключенного с Российской Федерацией, наносят ущерб национальным интересам Республики Молдова и сопряжены с серьезными рисками для государственной безопасности".

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По словам экс-демократа Сергея Сырбу, парламентская группа Pro Moldova, в которую он входит, не против самого займа. "Мы понимаем, что государство нуждается в деньгах. Мы выступили лишь против некоторых пунктов договора, которые, как нам кажется, противоречат национальным интересам, что впоследствии поставит страну в сложную ситуацию", - отметил парламентарий.

Позиция МИД России

В комментарии Департамента информации и печати, опубликованном на сайте российского МИД, подчеркивается, что "речь о кредите шла с конца 2019 года, и информация обсуждалась в молдавских и российских СМИ".

"Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдовы в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей. Они называют соглашение непрозрачным и кабальным", - отмечается в тексте.

В МИД России напомнили, что переговоры о российском кредите начались по просьбе молдавского руководства, его необходимость была вызвана в том числе замораживанием международных и европейских займов, которые ранее обещали выделить Кишиневу соответствующие структуры и государства.

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"Предоставляя кредит, Россия не обуславливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдовы с ЕС заключаются на определенных условиях", - сказано в комментарии.

Российское содействие Молдове, как подчеркнули в МИД РФ, является открытым и искренним.

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